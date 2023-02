TUTTOSPORT, No Vlahovic no party. I numeri dell'attacco

"No Vlahovic, no party", per presentare Juventus-Fiorentina di domenica, Tuttosport titola così l'articolo dedicato al focus sull'attacco viola: il quotidiano torinese si concentra sull'avversario dei bianconeri e racconta delle difficoltà offensive della squadra di Italiano, che da dopo la partenza di Dusan Vlahovic proprio destinazione Juve non ha più ritrovato i gol "persi" dal serbo. Di serbo ne è arrivato un altro, Luka Jovic, insieme a Cabral, ma i due insieme fanno 6 gol in campionato (3 a testa).

Il rendimento esterno sotto porta poi preoccupa: tra gli attaccanti, soltanto Chrisitan Kouamè ed Arthur Cabral (ci mettiamo anche Nico Gonzalez che attaccante puro non è) hanno trovato il gol lontano dal Franchi, mentre Jovic è ancora alla ricerca del primo centro in trasferta in Serie A.