TUTTOSPORT, Montella stempera col panettone

Si parla della posizione di Vincenzo Montella sulle pagine odierne di Tuttosport: come riferisce il quotidiano, nella conferenza di ieri l’allenatore ha provato a stemperare la tensione tirando in ballo più volte il panettone per parlare della sua posizione in bilico sulla panchina viola ma è chiaro che molto passerà anche dalla sfida di questa sera contro la Roma, “un derby del cuore” per il tecnico (così lo definisce il giornale). La squadra viola non vince in Serie A al Franchi dallo scorso 6 ottobre (vittoria per 1-0 sull’Udinese) e da allora ha inanellato due pareggi e due ko. La speranza di tutto l’ambiente è che l’aria sia cambiata con l’1-1 di domenica scorsa al 92’ contro l’Inter.