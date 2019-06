TUTTOSPORT, Montella resta: "Ma che entusiasmo"

Anche l'edizione odierna di Tuttosport si concentra questa mattina sulla conferma di Montella alla Fiorentina, certificata da Rocco Commisso a New York: "Che entusiasmo c'è in Commisso" sono state le prime parole dell'aeroplanino, accolto come un re in una delle piazze più belle del mondo. Mister Rocco ha voluto fare le cose in grande e non sono mancate le attestazioni di stima, sottolinea il quotidiano. La serata si è poi conclusa a cena, assieme ai tanti iscritti del Viola Club New York.