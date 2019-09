TUTTOSPORT, Montella ora punta sull'esperienza

Come spiega questa mattina Tuttosport, per la gara di sabato contro la Juventus Vincenzo Montella sembra voglia far ricorso a tutta l’esperienza della sua rosa: contro i bianconeri, oltre alla spregiudicatezza della rosa viola (una delle più giovani d’Europa) servirà anche la cattiveria e la personalità dei più grandi. Ragion per cui l’Aeroplanino starebbe sempre con più frequenza pensando a lanciare dal 1’ Ribery, che dovrebbe scendere in campo anche assieme ad altri due ultra trentenni ovvero Boateng (preferito ancora a Vlahovic) e forse Caceres, che però tornerà a Firenze solo giovedì.