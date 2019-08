TUTTOSPORT, Montella contro Berlusconi

Montella contro Berlusconi, scrive così Tuttosport in edicola questa mattina. Per uno strano scherzo del destino il tecnico viola, nella sua prima gara ufficiale con la Fiorentina di Rocco Commisso, si ritrova ad affrontare il Monza di Silvio Berlusconi, Galliani e Brocchi. Montella ha avuto qualche frizione con la vecchia dirigenza rossonera sia quando era sulla panchina del Milan, sia durante la sua prima avventura in viola,vedi in particolare nella stagione 2012-13 quando il duello col Milan per un posto in Champions si risolse a favore dei rossoneri fra veleni e polemiche. Se la vendetta è un piatto che si serve freddo, inevitabile che Montella la stia preparando per questo 3° turno di Coppa Italia conseguenza del 16° posto in campionato.