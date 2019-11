TUTTOSPORT, Milenkovic nuovo bomber d'Europa

"Milenkovic nuovo bomber d'Europa". Questo è il titolo che il quotidiano Tuttosport dedica al difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic. Un avvio di stagione con i fiocchi per il centrale serbo, forse il migliore in assoluto in carriera. Per lui già tre gol: nessun difensore nei principali campionati ha saputo segnare come lui. E' lui insieme a Erick Pulgar l'attuale capocannoniere della Fiorentina ed è stato anche l'uomo decisivo nelle sfide contro Udinese e Sassuolo. Sta aiutando la sua squadra oltre che nella fase difensiva anche lì davanti dove stentano ad arrivare i gol degli attaccanti.