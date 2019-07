TUTTOSPORT, Milan, incontro per Veretout e Pezzella

Per questa mattina a Milano è stato fissato un incontro tra i dirigenti viola ed il Milan: come scrive Tuttosport, sul piatto ci sono Jordan Veretout e German Pezzella. Per quanto riguarda il francese, l'interesse è concreto ma i rossoneri continuano a valutare spropositata la richiesta della Fiorentina di 25 milioni, intenti a inserire Lucas Biglia che ha un solo anno di contatto e un ingaggio da 3,5 milioni. La volontà gigliata è quella di separare eventualmente le due trattative, arrivando magari ad uno sconto di 22 milioni. Il Milan, però, non vuole spingersi oltre i 15. Il club lombardo potrebbe anche ragionare su un pacchetto Veretout-Pezzella a 30 milioni più Biglia. Ma prima di un faccia a faccia con Commisso, la Fiorentina non prende in considerazione di cedere il suo capitano.