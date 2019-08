TUTTOSPORT, Malumore Chiesa. E la Juve attende

L'edizione di Tuttosport scrive del malumore che starebbe soffrendo Federico Chiesa alla Fiorentina. Le parole di Antognoni in proposito avrebbero confermato come sia ormai diventato difficile nascondere il disappunto del giocatore per i vertici della società. "Il fatto che Chiesa avesse un accordo con la Juventus e che sognasse di giocare al fianco di Cristiano Ronaldo non è un mistero per nessuno", scrive il quotidiano aggiungendo che se Commisso non acconsentirà al passaggio di Chiesa in bianconero, dovrà comunque riuscire a gestire il malumore di cui ha parlato Antognoni.

In più c'è stato anche il caso legato alla fascia da capitano, finita sul braccio di Badelj e non del classe '97 in assenza di Pezzella. Una decisione che fa emergere la volontà della Fiorentina di dimostrare una certa severità nella gestione del momento. La Juventus intanto attende lavorando sul mercato in uscita: non è da escludere un ulteriore assalto nella parte finale del mercato.