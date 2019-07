TUTTOSPORT, Lirola &Co: ecco i nomi di Pradè

Mercato e suggestioni di mercato sullo sfondo del raduno di ieri della prima trance di giocatori viola al centro sportivo, compresi Veretout, Saponara e Laurini destinati a partire. E, secondo quanto scrive Tuttosport, mentre si svolgevano le visite mediche Pradè e Barone hanno proseguito a lavorare sul mercato appunto. Molti i nomi sul taccuino del ds, da Biglia del Milan al suggestivo ex Badelj fino a Obiang mentre in difesa si fa spazio l'interesse per Lirola del sassuolo. Da monitorare anche Strygen Larsen mentre il sogno sarebbe De Paul sempre via Udinese. In un altra pagina del quotidiano si torna a parlare di Veretout, con il Milan che resta in corsa dopo la fumata grigio-nera dall'incontro con la Roma.