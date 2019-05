TUTTOSPORT, La Viola in ritiro: segnale per i tifosi

Come spiega questa mattina l’edizione odierna di Tuttosport, la Fiorentina in queste ore sta valutando di andare in ritiro anticipato da domani per compattarsi in vista della sfida senza ritorno contro il Genoa e per dare un segnale ai propri tifosi, sempre più allarmati. Uno stato di crisi che, spiega il giornale, indurrà la famiglia Della Valle a correre al capezzale bypassando per un attimo la forte contestazione del popolo viola. I DV dovrebbero incontrare la squadra entro sabato cercando di fare quadrato in uno dei momenti più complicati della recente storia viola.