TUTTOSPORT, La Viola dorme, il Monza vola

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tuttosport analizza il 3-2 maturato all' U-Power Stadium tra Monza e Fiorentina dando ampi meriti alla squadra di casa per la rimonta fatta: il Monza è riuscito a rimanere in partita nonostante lo 0-2 maturato nel primo quarto d'ora; lo ha fatto senza Sensi e ribaltando in toto un avversario in forma come la Fiorentina.

Dopo i due gol viola a firma Kouamé-Saponara, il Monza riacciuffa il risultato prima con l'autogol di Biraghi e poi, come scrive Tuttosport, con lo "schema Berlusconi", alla lunga di Di Gregorio per Mota Carvalho, che s’incunea tra Martinez Quarta e Terracciano e pareggia. Il gol del definitivo ribaltone arriva a inizio ripresa col rigore assegnato per uno sciocco fallo di Amrabat e trasformato da Pessina. Vittoria prestigiosa per i brianzoli, che col primo successo in rimonta in A raggiungono quota 41, a -1 proprio dalla Fiorentina.