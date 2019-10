TUTTOSPORT, Il Sassuolo si rilassa, la Viola punisce

La Fiorentina rischia maggiormente a Sassuolo e si ritrova con tre punti in più in classifica. Lo scrive Tuttosport, che scomoda il detto "chi non risica non rosica". Dopo un inizio di gara apparentemente scoppiettante dei viola, i padroni di casa si affidano al possesso palla, guadagnano campo e sfondano a sinistra, dove Sottil copre poco. Al 24' Boga si mette in proprio e scarica un gran destro in fondo al sacco. Nella ripresa il migliore della Fiorentina, Castrovilli, trova il pareggio su assist di Venuti. Non ancora sazi, i viola siglano il gol partita su grossolano errore in uscita di Duncan: la firma è di Milenkovic. Ora che per altre due partite i gigliati dovranno fare a meno dello squalificato Ribery - si raccomanda Tuttosport -, servirà cercare continuità vincendo la sfida interna di domenica col Parma. Un'altra vittoria potrebbe significare molto in termini di autostima e non solo.