TUTTOSPORT, Il dubbio Chiesa ma un Ribery in più

La Fiorentina arriva a Verona senza Pulgar e Castrovilli, con un Chiesa acciaccato ma un Ribery in più. In cerca del riscatto dopo la disfatta di Cagliari, Montella è tentato dal tridente con Vlahovic se le condizioni di Chiesa lo permetteranno, oltre a valutare più soluzioni per l'emergenza a centrocampo (Benassi, Zurkowski, Cristoforo, Eysseric fino a Ghezzal mezzala). La buona notizia, dicevamo, è il rientro di Ribery: l'ultima gara del francese risale a un mese fa, da allora i viola hanno finto una sola volta. Lo riporta Tuttosport.