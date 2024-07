TUTTOSPORT, Il club viola: il no a Barzagli normale scelta

FirenzeViola.it

Come riporta Tuttosport, Andrea Barzagli non sarà l'allenatore degli Under 16 viola. Un'altra esclusione, stavolta da allenatore, del difensore ex Juventus dalla Fiorentina. Infatti, nel lontano 2008, Barzagli fu vicino a vestire la maglia viola poi il Wolfsburg si inserì all'ultimo e il difensore Campione del Mondo andò in Germania per poi giocare nella Juventus, diventando di fatto una bandiera del club bianconero.

Questo è il motivo per il quale i tifosi viola, alla notizia di Barzagli che avrebbe allenato i giovani viola, hanno fatto pressione alla società. D'altra parte il club viola nega che il passato di Barzagli abbia influenzato sulla scelta: si tratterebbe di una normale scelta fatta dal club tra più candidati valutati in questo periodo.