TUTTOSPORT, Iachini vuole Duncan a centrocampo

Tuttosport scrive stamani di un Beppe Iachini che dovrà sfruttare questi primi giorni per valutare la rosa in attesa di confrontarsi con i dirigenti sulle scelte da fare in entrata e in uscita. La priorità è l'attacco, con in ballo i nomi di Cutrone, Piatek e Petagna, ma si lavorerà su tutti i reparti. A centrocampo in particolare piace Alfred Duncan che Iachini conosce bene, ma c'è molta concorrenza e per questo la Fiorentina è vigile su Meité del Torino.