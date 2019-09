TUTTOSPORT, Gioia Fiorentina, sprofondo Samp

Sulle pagine di Tuttosport si analizza la vittoria della Fiorentina per 2-1 contro la Sampdoria. Con quest'ultimi che dopo questa sconfitta sprofondano all'ultimo posto in classifica. I viola invece ritrovano una vittoria che mancava da febbraio e chi li fa uscire dal fondo della classifica. La Fiorentina ha regalato al presidente Rocco Commisso la sua prima vittoria italiana in campionato. Per Di Francesco l'espulsione per Murillo è stata frettolosa, anche se 'più che alle responsabilità degli arbitri penso a quelle della mi squadra', ha dichiarato il tecnico a fine gara.