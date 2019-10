TUTTOSPORT, Già pronta la strategia per Tonali

Non solo stadio e centro sportivo, la Fiorentina sta pianificando anche la squadra di domani. Secondo Tuttosport, nel mirino c'è ancora il centrocampista diciannovenne del Brescia Sandro Tonali, per il quale non è bastata un'offerta dei viola di oltre 25 milioni in estate. Il club di Commisso, però, si è tutt'altro che arreso: Tonali è rimasto sempre nei radar di Barone e Pradè, i quali lunedì prossimo avranno modo di monitorarlo con attenzione in attesa di sferrare un nuovo assalto.