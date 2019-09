TUTTOSPORT, Gasp cambia, Ilicic in panchina

Dopo la sconfitta contro la Dinamo Zagabria Gasperini, secondo quanto scrive Tuttosport, potrebbe cambiare faccia all'Atalanta per dare respiro ad alcuni elementi, con Pasalic che sia in campionato che da subentrato in Champions ha dato sempre certezze e quindi si candida di nuovo per l'undici di partenza al posto di Freuler. Al centro dell'attacco ballottaggio tra Zapata e l'ex di turno Muriel. Attacco dove sembra scontata l'esclusione dell'altro ex Ilicic con Malinovskyi candidato a fare il suo esordio da titolare in campionato. Ma potrebbe essere anche la partita di Castagne per far riposare Hateboer, così come può esserci una chance per Palomino.