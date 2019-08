TUTTOSPORT, Futuro Dybala può influire su Chiesa

Il mercato della Juventus in attacco ruota a attorno a Paulo Dybala. Se i bianconeri dovessero privarsi dell'argentino (oltre che di Mandzukic e Higuain), servirebbe un nuovo innesto in attacco: ecco - scrive Tuttosport - come il futuro della "Joya" può influire in maniera sostanziale su quello di... Federico Chiesa. Quest'ultimo, blindato dalla Fiorentina, ha infatti deciso di stare ai margini e di non esporsi ma, a fronte di novità, potrebbe scegliere di fare mosse decisive e uscire allo scoperto. Tutto può ancora succedere.