TUTTOSPORT, Fiorentina aggrappata a Chiesa

Come scrive Tuttosport, dal suo ritorno il 10 aprile Vincenzo Montella ha inanellato una striscia di 6 sconfitte tra campionato e Coppa Italia. L'ultima subita al Tardini ha fatto saltare i nervi a tutti: allenatore squalificato, società multata e Antognoni inibito fino a fine mese per le offese rivolte all'arbitro e ai suoi collaboratori al termine del match. Ora la Fiorentina si trova sull'orlo del baratro, con molte speranze rivolte a Federico Chiesa il quale intende festeggiare nel migliore dei modi le 100 presenze in Serie A. Un futuro lontano per il classe '97 (LEGGI QUI), a maggior ragione de la Fiorentina dovesse scivolare giù. Ma al di là di questo, la voglia di tornare a segnare in campionato al Franchi - cosa che non accade addirittura dal 23 settembre - è troppa.