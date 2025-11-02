Tuttosport, entro la prossima settimana la nomina del nuovo direttore sportivo

vedi letture

Sembra difficile che il ribaltone societario avvenuto ieri in casa Fiorentina con le dimissioni di Pradè, che pare abbiano sorpreso più di un tesserato al Viola Park e aperto un vuoto di potere in un momento fra i più complicati della storia del club (un nuovo ingresso dovrebbe avvenire entro la prossima sosta, i rumors indicano Cristiano Giuntoli, Gianluca Petrachi e la suggestione Paolo Maldini), possa distrarre una squadra obbligata a vincere. Piuttosto spingerà tutti a assumersi ancor più le proprie responsabilità: la parola d’ordine nello spogliatoio viola, riporta Tuttosport, è rimanere impermeabili e trovare in se stessi la forza, il carattere, l’orgoglio per rialzarsi e ripartire.

Dall’alto della sua esperienza e al di là della fiducia finora incassata da parte di Commisso Pioli è consapevole di essere sempre più in discussione (pare difficile un ritorno di Palladino anche dopo l’addio di Pradè mentre persistono i nomi di Vanoli e Thiago Motta) e in questa vigilia non ha parlato proprio perché è il primo a sapere che oggi contano solo i fatti, ovvero risultato e prestazione. Senza Gosens (lesione di 1° grado al retto femorale della coscia sinistra) saranno Kean e De Gea i leader a cui aggrapparsi.