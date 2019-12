TUTTOSPORT, Emre Can scongela rapporti e Chiesa

La Juventus vuole cedere Emre Can e la Fiorentina potrebbe essere una soluzione concreta. L'idea sarebbe quella di un prestito fino a fine stagione, anche se l'ingaggio del giocatore - 7 milioni lordi - dovrebbe essere almeno in parte coperto dai bianconeri. Come scrive Tuttosport, inoltre, l'eventuale operazione potrebbe aiutare non poco nel processo di disgelo tra i due club dopo i rapporti chiusi dal veto imposto in estate dalla nuova Proprietà gigliata in merito a un possibile passaggio di Federico Chiesa alla Vecchia Signora.