TUTTOSPORT, Diktat Beppe Iachini

L'edizione odierna di Tuttosport analizza la conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico viola Beppe Iachini. "Ora li torchio per benino, ma oltre alla grinta serve il bel gioco" così ha commentato l'ex tecnico dell'Empoli a proposito dei suoi nuovi calciatori. L'allenatore della Fiorentina ha ribadito più volte di non possedere la bacchetta magica e di non essere un venditore di fumo. L'unica cosa da fare, secondo il mister, è rimboccarsi le maniche ed iniziare a lavorare per ribaltare una situazione alquanto complicata.