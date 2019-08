TUTTOSPORT, De Paul vede viola ma Marino frena

Il futuro di Rodrigo De Paul sembra essere sempre più viola. Lo scrive Tuttosport, secondo cui la panchina sospetta in occasione del match col Milan e le voci che arrivano da Firenze lasciamo presagire un imminente accordo tra Fiorentina e Udinese per l'argentino. Sulla base di 25 milioni di euro e una contropartita tecnica che deve ancora essere definita. Tuttavia ieri il dt friulano Pierpaolo Marino ha frenato l'operazione a Sky Sport dichiarando: "Le operazioni per giocatori di questo livello o si fanno in pochi giorni o non so realizzano più. Finora non abbiamo avuto un interlocutore consistente, nel senso che non c'è stata una proposta che abbia tentato la proprietà a dare via un giocatore così importante".