TUTTOSPORT, Dalbert ha detto sì alla Fiorentina

Come scrive Tuttosport, alla fine Dalbert si è convinto ad accettare la Fiorentina. Questo spalanca le porte della Pinetina a Cristiano Biraghi che tornerebbe all’Inter e concederà ad Asamoah una maglia da titolare. “Musica per Antonio Conte che vedrà così completati i binari sulle corsie laterali" scrive il quotidiano. Lo scambio tra i club verrà definito nelle prossime ore (operazioni in prestito con diritto di riscatto) e questo darà il via libera anche a Federico Dimarco che andrà via dall'Inter in prestito con diritto di riscatto. Biraghi, oltre a essere un Nazionale e un elemento di sicuro affidamento, è pure un prodotto del settore giovanile e sarà preziosissimo nella compilazione della lista Uefa.