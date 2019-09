TUTTOSPORT, Da Pedro a Politano: Montella spera

Dategli l'abbondanza e lo renderete un allenatore felice. Tuttosport, oggi, sceglie di sottolineare un passaggio della conferenza di Montella andata in scena ieri: "Più giocatori arrivano più sono contento, se poi sono bravi meglio ancora. Preferisco sempre avere problemi di abbondanza. Il mercato non è ancora chiuso, lasciamo lavorare la società". Il tecnico infatti continua ancora a sperare in un rinforzo in extremis, fosse Politano, Pedro, De Paul o mister X. Chissà se Commisso, annunciato a Genova dove potrebbe concedersi il giro di campo, lo accontenterà.