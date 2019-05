TUTTOSPORT, Commisso può frenare l'addio di Chiesa

Secondo la lettura di Tuttosport - oggi in edicola - dovrebbe essere Rocco Commisso a cambiare le carte in tavola, frenando sia l'interesse degli altri club per Federico Chiesa sia la volontà del giocatore di lasciare Firenze. Anche perché nelle ultime ore si è registrata un'accelerazione dell'Inter che sarebbe disposta ad offrire al classe '97 un ingaggio da 7,5 milioni annui, nonché la possibilità di giocare con continuità.