TUTTOSPORT, Commisso per ora stoppa De Rossi

Spazio alle parole di Rocco Commisso ieri nella festa di San Giovanni a Firenze sulle pagine odierne di Tuttosport: come ricorda il quotidiano, ieri il tycoon italo-americano è stato protagonista in piazza Santa Croce della finale di calcio storico ma si è lasciato scappare anche qualche dichiarazione in ottica mercato viola: "De Rossi? E' un bravo ragazzo ma qui leggo troppe fake news" è stata la reazione alla domanda relativa all'ex capitano della Roma. Ribadito poi l'ottimismo su Chiesa: "Per me resta qui al 99%". Per il momento, però, non è stato messo in agenda alcun incontro con babbo Enrico per discutere del figlio Federico.