TUTTOSPORT, Ciao Torreira, Milan: tutto su Veretout

L'edizione odierna di Tuttosport parla della trattativa in corso tra Milan e Fiorentina. Maldini e Pradè si sono incontrati ieri pomeriggio a Milano senza trovare l'intesa per il trasferimento di Jordan Veretout ma l'affare non è assolutamente tramontato. Anche perché - scrive il quotidiano - i rossoneri hanno deciso di puntare tutto sul centrocampista francese forti anche dell'avvallo di Giampaolo alla cessione di Biglia, possibile contropartita. Le parti si rivedranno per dirimere la questione.