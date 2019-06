TUTTOSPORT, Chiesa-Juve: si va avanti lo stesso

Non demorde nemmeno oggi l'edizione odierna di Tuttosport, che torna a parlare del futuro di Federico Chiesa e dei sogni della Juve per avere il talento azzurro in maglia bianconera: come riporta il quotidiano, complice la volontà di Rocco Commisso di fare muro sull'esterno, la Juventus non si aspetta una trattativa breve per l'attaccante classe '97, con il quale c'è da tempo un accordo economico per contratto e ingaggio. Per almeno le prossime 4-5 settimane di mercato, il club di Agnelli è deciso a non mollare la presa per Chiesa il quale però non sembra volersi assumere le responsabilità di "rompere" con la Fiorentina per finire a Torino. Occhio alle contropartite: la Juve può arrivare per ora a spendere 50 milioni ma potrebbe inserire in cambio dei giocatori, come Rogerio. La pista Higuain è molto difficile.