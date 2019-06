TUTTOSPORT, Chiesa e Zaniolo aspettano assalto Juve

Secondo Tuttosport, Nicolò Zaniolo e Federico Chiesa aspettano la Juventus. L'ipotesi stuzzica entrambi, nonostante continuino avere Roma e Firenze nel cuore. Ma il punto di vista dei due giocatori non è cambiato: per quanto riguarda Chiesa, la voglia di fare il salto in una grande squadra e in Italia è tanta. Anche l'aspetto economico il suo valore, poiché il fantasista passerebbe da un contratto triennale con i viola un quinquiennale con la Juve, oltre che da un ingaggio di1,6 milioni a uno stipendio triplo. Il problema è che il classe '97 non ha detto chiaramente di voler cambiare aria, ma l'ha fatto capire. La Fiorentina - conclude il quotidiano - ha ricevuto il messaggio, non da ieri.