TUTTOSPORT, Chiesa, che asta: vale 100 milioni

Sulle pagine odierne di Tuttosport questa mattina si parla di Federico Chiesa e del magic moment che il numero 25 viola sta vivendo dopo le recenti doppiette a Torino e Chievo e la tripletta contro la Roma in Coppa Italia. Come sottolinea il quotidiano, gran parte dei tifosi immagina già cosa accadrà fine state: per Chiesa si scatenerà un’asta senza precedenti, con tanti club in fila per il piccolo principe viola. Su Fede infatti hanno già preso informazioni società del calibro di Juventus, Inter, Real Madrid, Bayern Monaco, Manchester United e City. Tutti club pronti a sborsare 100 milioni alla Fiorentina e a ricoprire di soldi il giocatore (si parla in ingaggi di oltre 6 milioni all’anno).