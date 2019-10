TUTTOSPORT, Castro show: rinnovo e Nazionale

Anche sulle colonne di Tuttosport questa mattina viene dedicato tanto spazio alle manovre di rinnovo per Gaetano Castrovilli: come spiega il giornale, ancora pochi giorni e il numero 8 sarà un giocatore ancora più a tinte viola, con un prolungamento già abbozzato fino al 2024. L’accordo è già pronto e manca soltanto l’ufficialità che arriverà durante la sosta, ovvero la prossima settimana quando il giocatore sarà con tutta probabilità impegnato con la Nazionale di Roberto Mancini, che lo convocherà per testarlo nelle sfide contro Liechtenstein e Grecia.