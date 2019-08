TUTTOSPORT, Boateng, il bello di Firenze

Il Bello di Firenze, come lo definisce Pradè, ha le fattezze di un principe tedesco di origini ghanesi, due grossi brillanti ai lobi, che da giovane faceva, parole sue, "cose da pazzi. Ma ora ho la testa giusta" assicura Kevin Prince Boateng. E' questo l'incipit dell'articolo di Tuttosport per parlare della presentazione di Boateng, del quale cita le frasi più importanti "Voglio lasciare il segno, i miei figli mi guardano sempre, non mi va di fare brutte figure" e con la 10 sulle spalle perché lui è pronto "a prendermi tutte le responsabilità e le pressioni in modo da permettere ai compagni di giocare con la testa libera". E sui giovani: "Chiesa non so chi possa fermarlo, insieme ci divertiremio, Vlahovic mi ricorda Ibra".