TUTTOSPORT, Berge: il Genk spara alto. I viola...

Sander Berge da una parte e Milan Badelj dall'altra. Secondo quanto scrive questa mattina il quotidiano Tuttosport se la trattativa per riportare il croato a Firenze è quasi in via di definizione, quella per il centrocampista del Genk non si preannuncia semplice. Sia per i costi che per la concorrenza. I dirigente belgi sparano altissimo: 25 milioni di euro. Cifra che ha fatto impallidire la Fiorentina ma non la sta frenando. il contratto in scadenza nel 2021 e le ambizioni di Berge possono aprire varchi interessanti. I viola punterebbero al prestito.