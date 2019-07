TUTTOSPORT, Badelj vicino ai viola. Dragowski...

L'edizione odierna di Tuttosport concede spazio alle trattative della Fiorentina. L'incontro avvenuto tra Pradè e l'agente di Badelj Lucci al centro sportivo non è passato inosservato e nonostante l'ostacolo ingaggio del croato l'operazione si può fare. Attenzione però anche a Biglia, Obiang e Medel, obiettivi viola per il centrocampo che però prima dovrà dire addio a Veretout. Questione Dragowski: ancora non è stata messa la parola fine perché l'offerta del Bournemouth attrae e non poco il portiere polacco che non ha accettato, al momento, la proposta della Fiorentina di restare.