TUTTOSPORT, Ansia Fiorentina per il CdA di venerdì

Come scrive Tuttosport, questa mattina in edicola, l'attenzione è tutta per il CdA convocati d'urgenza per venerdì. Verrà fatto il punto sulla trattativa dei Della Valle con il magnate italo-americano Rocco Commisso: il suo interesse per la Fiorentina - sulla base di circa 200 milioni - è ritenuto al momento il più concreto anche se non vanno ancora accantonate le ipotesi di altri compratori (vedi il fondo del Qatar, o Eduardo Eurnekian). Il tutto in un clima di incertezza che sta congelando l'attività di programmazione della società al di là dell'ufficializzazione del trasferimento di Christian Nordaard al Brentford per 4 milioni e del rientro di Edimilson Fernandes al West Ham che lo cederà al Meinz per 9 milioni.