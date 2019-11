TUTTOSPORT, Ai viola non riesce nulla: il quasi ex...

Poco spazio oggi alla bella partita della Sardegna Arena tra Cagliari e Fiorentina sull’edizione odierna di Tuttosport: il quotidiano sottolinea come ai viola non sia praticamente riuscito nulla e che solo alla fine Vlahovic abbia provato a scuotersi segnando le sue prime due reti in Serie A ma fini a se stesse. Il giornale poi sottolinea un altro aspetto, ovvero che il migliore in campo ieri sia stato quel Radja Nainggolan che in estate avrebbe dovuto vestire la maglia della Fiorentina: per lui ieri un gol e ben tre assist.