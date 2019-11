TUTTOSPORT, ACF fa muro: giù le mani da Castro

Pochissimo spazio questa mattina alla Fiorentina sulle pagine odierne di Tuttosport, che si limita in un piccolo trafiletto a riportare alcune delle frasi più significative rilasciate ieri dal dg viola Joe Barone a margine di un evento a Milano chiamato “Sport&Business”: “Abbiamo rinnovato con Castrovilli fino al 2024 perché crediamo molto in lui, per tanti anni sarà un giocatore della Fiorentina e con lui vorremmo costruire qualcosa di importante. Chiesa? Con Federico dobbiamo pensare ora solo al campo e alle partite, vedremo se in futuro il rinnovo ci sarà” ma come spiega il quotidiano ancora non ci sono incontri in agenda come ha detto sabato anche il patron Commisso.