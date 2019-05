TUTTOSPORT, A Parma chi perde rischia grosso

Come scrive stamani Tuttosport, il popolo viola ha sperato nel colpaccio del Cagliari col Genoa, invece l'1-1 finale di Criscito spinge ancor più la Fiorentina a espugnare il Tardini. Sarà una gara che vedrà rischiare grosso chi ne uscirà sconfitto, dunque i viola dovranno munirsi di concentrazione per evitare oltretutto di lasciarsi distrarre da Empoli-Torino. Montella, che di certo al suo ritorno a Firenze non avrebbe immaginato di ritrovarsi a lottare per la salvezza, avrà di nuovo a disposizione Veretout e Pezzella. Un pari e 5 sconfitte, al momento, per l'Aeroplanino, il quale si è detto sicuro della salvezza: "Manca serenità ambientale ma non sono preoccupato perché resto convinto che i punti li faremo", le sue dichiarazioni in conferenza stampa.