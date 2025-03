Tutto (o quasi) in trenta giorni: marzo decisivo per corsa al sesto posto e Conference

Marzo decisivo. Per tutti, ma soprattutto per la Fiorentina, chiamata a vivere trenta giorni decisivi dopo il sofferto successo contro il Lecce. Su questo concetto insiste il Corriere Fiorentino, tracciando la road map dei prossimi trenta giorni. Dal 6 marzo al 6 aprile, i viola affronteranno sei sfide fondamentali: l’andata degli ottavi di Conference League contro il Panathinaikos, la trasferta con il Napoli, il ritorno europeo, quindi Juventus e Atalanta prima della sosta e, infine, il Milan.

Oltre al valore delle avversarie, il doppio confronto con i greci può spalancare le porte dei quarti, ma attenzione a sottovalutarli. In campionato, invece, emerge un dato curioso: contro le prime 12 in classifica, la Fiorentina ha ottenuto 26 punti (1,73 di media), mentre contro le squadre dal 13º posto in giù ne ha raccolti 19 (1,58). Equilibrio anche nei confronti diretti con le prime cinque e le ultime cinque della classifica: 10 punti in entrambi i casi. Il calendario più ostico, paradossalmente, ha spesso portato risultati migliori, e ora i viola potrebbero essere decisivi nella lotta Scudetto affrontando Napoli, Atalanta e Juventus in 21 giorni. Oltre a consolidare la propria posizione europea, la Fiorentina dovrà evitare il rischio che il settimo posto diventi inutile, vista la possibile vittoria della Coppa Italia da parte di una squadra fuori dalle prime sei. Tutto si deciderà in un mese che stabilirà se la stagione sarà di luce o di ombra.