Hamed Traorè saluta la Fiorentina. Come riporta La Stampa, infatti, la Juventus avrebbe chiuso per la cessione del centrocampista ivoriano per una cifra attorno ai 15 milioni di euro. Ma il giocatore non si accaserà a Torino: i bianconeri gireranno il suo cartellino in prestito al Sassuolo in modo da farlo giocare con continuità.