TRAORE', Esplode il caso: e ora c'è una concorrente

Come scrive la Repubblica, si è riaperta la vicenda relativa ad Hamed Traorè. L'accordo tra Fiorentina ed Empoli era stato raggiunto per 13 milioni, salvo poi rimandare il tutto per via di alcune visite mediche aggiuntive di cui - secondo i viola - il giocatore avrebbe necessitato. Ragione per cui Corvino & co non hanno depositato il contratto in lega. Ma la versione della Fiorentina si scontra con quella dell'Empoli, intenzionato a questo punto a valutare altre offerte tra cui quella di una nuova pretendente: l'Inter. Intanto i viola continuano a rivendicare un accordo verbale stretto con gli azzurri in attesa di nuovi esami medici...

Leggi anche: TRAORÈ, Le posizioni di Fiorentina ed Empoli