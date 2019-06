TRAORÈ, Ad un passo dalla Juventus. Poi al Sassuolo

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, la Juventus è a un passo dal chiudere l'operazione Hamed Traoré con l'Empoli per una cifra tra i 12 e i 15 milioni di euro. Il centrocampista però non vestirà subito la maglia bianconera ma verrà girato in prestito al Sassuolo, club con cui Paratici ha chiuso anche l'operazione che porterà subito alla corte di Sarri il centrale Merih Demiral.