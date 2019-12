TRAGHETTATORE, Una rosa di nomi che circolano

Con la difficoltà di inserire un allenatore al quale affidare un progetto a lungo termine subito a gennaio, la Fiorentina sta valutando anche l'ipotesi di sostituire l'attuale tecnico Vincenzo Montella con un traghettatore, disposto a prendere in mano la squadra anche solo per sei mesi. Oltre ad alcuni nomi già piuttosto noti, in primis Cesare Prandelli con Batistuta, l'edizione odierna di Tuttosport fa anche quello dell'ex ct dell'U-21 Luigi Di Biagio, oltre ad altri come Luigi Delneri, Walter Zenga, Christian Panucci e Francesco Guidolin.