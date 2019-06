TOURNÉE USA, Le date: il 20 luglio contro l'Arsenal

Il Corriere dello Sport - Stadio parla anche della notizia annunciata da Rocco Commisso ieri in conferenza stampa: la Fiorentina parteciperà ad una tournée negli USA a luglio. La competizione a cui la squadra viola parteciperà sarà la International Champions Cup al posto della Roma, di cui questo è il programma: il 17 luglio contro il Chivas Guadalajara in Illinois, il 20 luglio contro l'Arsenal in North Carolina e il 27 luglio in New Jersey contro il Benfica. Resta da capire come si svilupperà invece il ritiro di Moena, che dovrebbe svolgersi dal 6 al 21 luglio ma che a questo punto subirà per forza di cose una modifica.

LEGGI ANCHE: "TOURNÉE USA, Ipotesi ICC al posto della Roma"