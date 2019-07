TOURNÉE USA, Il fitto programma della Fiorentina

Sulle pagine odierne de Il Corriere Fiorentino viene illustrato il programma che vedrà protagonista la squadra viola nei prossimi giorni negli Stati Uniti, per l'ultima parte della tournée e dell'ICC: si comincia oggi poco prima l’ora di pranzo (in Italia saranno le 18.30) quando la squadra sarà festeggiata all’Arthur Avenue Market, un mercato del quartiere italiano del Bronx specializzato in prodotti alimentari italiani. Oltre a essere ospitati su un pullman scoperchiato che regalerà alla squadra una parata in mezzo alla tifoseria anche il Viola Club New York sarà protagonista di numerose iniziative che con il coinvolgimento di Commisso hanno l’intento di rendere sempre più conosciuta la Fiorentina nelle vicinanze della Mediacom. Invitato a sorpresa anche Giuseppe Rossi. Infine, il 23 alla vigilia dell’ultima gara contro il grande ex Rui Costa, un’altra parata, stavolta però sull’acqua. Tutta la comitiva viola circumnavigherà Manhattan.