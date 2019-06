TOTTI, Pradè l'ha chiamato ma non c'è spazio in viola

L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport racconta un retroscena, una chiamata - tra le tante - avvenuta nella giornata di ieri tra Daniele Pradè, ds della Fiorentina, e Francesco Totti, da qualche ora ufficialmente solo un ex della Roma. I due sono vecchi amici, anche se - come scrive il quotidiano - non ci sono i presupposti per un coinvolgimento dello storico capitano giallorosso nella società viola, visto che c'è già una figura come Giancarlo Antognoni, alla quale presto si aggiungerà anche quella di Gabriel Omar Batistuta.