TOTOFORMAZIONE, Gioca Dabo, ok Cecche e Mirallas

Manca sempre meno alla sfida tra Fiorentina e Milan, questa sera al Franchi. Per quanto concerne la formazione gigliata, i quotidiani concordano quasi in tutto. L'unica divergenza è sulla posizione di Nikola Milenkovic e Federico Ceccherini, con quest'ultimo terzino destro per tutti i giornali salvo La Nazione, secondo cui il difensore livornese opererà da centrale. Per il resto figura l'inserimento di Bryan Dabo a centrocampo e la conferma di Kevin Mirallas in attacco. Ecco le formazioni dei quotidiani:

GAZZETTA (4-3-3): Lafont; Ceccherini, Milenkovic, Vitor Hugo, Biraghi; Dabo, Edimilson, Benassi; Mirallas, Muriel, Chiesa.

NAZIONE (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Ceccherini, Vitor Hugo, Biraghi; Dabo, Edimilson, Benassi; Mirallas, Muriel, Chiesa.

CORR.SPORT-STADIO (4-3-3): Lafont; Ceccherini, Milenkovic, Vitor Hugo, Biraghi; Dabo, Edimilson, Benassi; Mirallas, Muriel, Chiesa.

REPUBBLICA (4-3-3): Lafont; Ceccherini, Milenkovic, Vitor Hugo, Biraghi; Dabo, Edimilson, Benassi; Mirallas, Muriel, Chiesa.

CORR.FIO. (4-3-3): Lafont; Ceccherini, Milenkovic, Vitor Hugo, Biraghi; Dabo, Edimilson, Benassi; Mirallas, Muriel, Chiesa.