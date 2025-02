Torna Kean, il Verona è la sua vittima preferita. Sarà il più atteso

Reduce da due sconfitte consecutive, contro Inter e Como, la Fiorentina ha bisogno di tornare a fare punti per sfruttare i passi falsi di ieri delle dirette concorrenti per le posizioni europee. Al Bentegodi Palladino potrà di nuovo contare su Moise Kean, al rientro dopo la squalifica scontata contro i lariani. Proprio l'ex Juventus sarà l'uomo più atteso, sia perché ex della gara, per lui 4 reti in 19 gare a Verona nella stagione 2017-2018, sia perché grazie alla tripletta nella gara di andata i gialloblu sono diventati la sua vittima preferita con 5 reti realizzate. Oltre a questo Kean rientra oggi in campo per la prima volta dopo la denuncia degli insulti razzisti ricevuti via social nel post gara di Inter-Fiorentina.

Come riportato da TuttoSport, a supporto del centravanti azzurro ci sarà Zaniolo con al suo fianco Folorunsho da una parte e Beltran dall'altra. In difesa tornerà titolare Comuzzo al posto di Pongracic, mentre a sinistra ci sarà Parisi vista la squalifica di Gosens. In mediana spazio a Fagioli più uno tra Mandragora e Cataldi.